Кандидатуру Касымалиева депутаты парламента рассмотрели на заседании 18 декабря.

В итоге парламентарии дали согласие на его назначение, и вскоре президент подписал указ о назначении Касымалиева. Он стал 28-м премьер-министром в истории страны.

Во время заседания парламента Касымалиев пообещал депутатам работать честно и прозрачно. Также он заявил, что продолжит реализацию программы своего предшественника — Акылбека Жапарова.

При этом, по его словам, по ряду вопросов, включая ККМ, электронные товарно-транспортные накладные и маркировку ГСМ, будет сформирована рабочая комиссия для рассмотрения упрощения процедур. Также Касымалиев отметил, что не планирует менять министров.

Вместе с тем депутаты дали согласие на назначение Данияра Амангельдиева на должность первого зампредседателя Кабмина, а Бакыта Сыдыкова — на должность министра экономики и коммерции. Сегодня все трое должны принести присягу.