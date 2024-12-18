Глава Кабмина Адылбек Касымалиев назначил на должность главы Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова, сообщили «Клоопу» в администрации президента.

Алмамбет Шыкмаматов с июня этого года работал советником главы государства. До этого, с сентября 2023 года по июнь 2024-го, он занимал пост председателя правления Госипотечной компании. Он в разные годы занимал различные госдолжности, включая пост министра юстиции, председателя ГРС и аудитора Счетной палаты. Также Шыкмаматов был депутатом Жогорку Кенеша и возглавлял фракцию «Ата-Мекен» .

Прежний глава ГНС Кыдыкбек Кыдыров был пойман на сокрытии ЭТТН после двух недель со своего назначения, сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В начале декабря Налоговая служба обязала импортеров и производителей алкогольной продукции заменить акцизные марки, выпущенные в 2023 году и ранее, на новые.

Затем сотрудники ГКНБ провели обыски в районных управлениях ГНС. После чего задержали четверых начальников управлений и рядовых сотрудников. Позже под стражей оказались сам глава Налоговой Алтынбека Абдувапова и его заместитель — Исламбек Кыдыргычев.

По данным спецслужб, налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН — ущерб госбюджету составил 3,2 млрд сомов.

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