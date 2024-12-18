На заседании 18 декабря коллегия Бишкекского горсуда рассмотрела и оставила без удовлетворения апелляционные жалобы четверых бывших и действующих сотрудников проектов Temirov Live и «Айт айт десе» на решение Ленинского районного суда Бишкека. Речь идет о Махабат Тажибек кызы, Азамате Ишенбекове, Айке Бейшекеевой и Актилеке Капаровой, которых ранее райсуд признал виновными по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Согласно решению горсуда, в силе оставлено наказание в виде шести лет колонии для главы проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы и пяти лет лишения свободы для сотрудника «Айт айт десе» Азамата Ишенбекова. Также оставлено в силе решение о трех годах пробации для Актилека Капарова и Айке Бейшекеевой. Остальных семерых фигурантов дела оправдали за отсутствием состава преступления.

Адвокат Нурсултан Жаныбеков сообщил, что они намерены обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

«В начале мы надеялись на лучшее и думали, что решение будет изменено. В ходе заседаний мы указали на многие обстоятельства, доказательства и экспертизы о том, что они не имеют отношения к делу. Однако к сожалению все это не было учтено судом», — отметил он.