Владелец стройкомпании «KG Group» Имамидин Ташов прекратил голодовку в СИЗО-1 и готов участвовать в судебных заседаниях. Об этом «Клоопу» сообщил его адвокат Нурсултан Жаныбеков.

По словам юриста, сегодня он встретился с Ташовым и убедился, что состояние его подзащитного удовлетворительное.

«Он начнет участвовать в суде, чтобы доказать свою непричастность и рассказать о том, что произошло во время следствия. Ранее мы призывали прекратить голодовку. Теперь он официально прекратил ее»,

— сказал он.

Как отметил адвокат, Ташов держал голодовку с 6 декабря.

Имамидин Ташов с конца апреля находится под стражей по обвинению в насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконном пересечении госграницы КР.

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

Ташов трижды пытался покончить с собой, находясь под стражей.

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