Депутат Чынгыз Айдарбеков на заседании парламента 18 декабря заявил, что Госипотечная компания самовольно создала список приоритетных получателей жилья.

По данным нардепа, в обновленном списке оказалось 550 человек, ожидающих первыми получить госипотечное жилье. На это ему пожаловались граждане.

«Эти люди в свое время находились на других местах. Например, женщина, занимающая первое место, раньше была 2048-й в очереди […] Такого быть не должно. Почему они переделывают открыто сформированные списки?»

— возмутился парламентарий.

Айдарбеков добавил, что таких случаев много, и призвал взять этот вопрос на контроль. Он пригрозил, что иначе этим займутся правоохранительные органы, а в парламенте создадут комиссию по этому вопросу.

16 декабря президент на церемонии открытия жилого комплекса в Бишкеке от ГИК заявил, что процесс получения жилья полностью оцифрован. Он подчеркнул, что теперь продвижение в очереди «по знакомству» невозможно, так как система «предоставляет равные возможности для всех граждан и исключает коррупцию».

Новый комплекс, построенный ГИК, включает 549 квартир. По данным Жапарова, в очереди на получение жилья находится еще 40 тысяч семей по всей стране. Их планируют обеспечить жильем в течение четырех-пяти лет.

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