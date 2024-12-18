На заседании парламентского комитета по правопорядку 17 декабря депутаты приняли во втором чтении законопроект, запрещающий снимать на фото и видео милиционеров. Им предлагается ввести штраф в 5 тысяч сомов или подвергать аресту от пяти до семи суток за распространение в соцсетях «дискредитирующих» фото и видео сотрудников правоохранительных органов.

В ходе заседания депутат Дастан Бекешев спросил, как определить случай, когда съемка велась с целью дискредитации правоохранителя. По его словам, несмотря на то, что закон еще не приняли, некоторые сотрудники ГУОБДД уже заявляют гражданам, что их нельзя снимать.

Инициатор Суйунбек Омурзаков пояснил, что речь идет о случаях, когда милиционеров снимают, чтобы смонтировать материал и исказить смысл произошедшего.

«Если сотрудник милиции во время службы ведет противозаконную работу, каждый гражданин, активист и блогер вправе снимать это. Никакого препятствия нет»,

— отметил он.

Бекешев добавил, что если МВД установило в городе камеры слежения с распознаванием лиц, не спросив при этом согласия граждан, то кыргызстанцы имеют полное право снимать милиционеров во время несения службы.

«Дастан Бекешев, я считал вас хорошим юристом, но, кажется, вам нужно снова учиться на юридическом факультете»,

— ответил ему Омурзаков.

Депутатка Айсулуу Мамашова в свою очередь спросила, кто будет заключать — был монтаж и дискредитация или нет. На это Омурзаков ответил, что такие материалы будут проходить экспертизы.

Этот законопроект инициировала группа депутатов во главе с бывшим замминистра внутренних дел Суйунбеком Омурзаковым. По их мнению, «наблюдаются случаи незаконного вмешательства в работу сотрудников правоохранительных органов при выполнении ими своих служебных обязанностей, фото- и видеосъемки и распространения их на интернет-сайтах с целью дискредитации или оскорбления, а также унижения в глазах общества». Они считают, что эти действия «порочат честь и достоинство не только сотрудников правоохранительных органов, но и в целом наносят существенный урон имиджу всего государства».

Помимо запрета снимать на фото и видео милиционеров инициаторы законопроекта хотят дополнить статью «Хулиганство» УК КР. В нее предлагают добавить наказание за хулиганство с сопротивлением представителю власти или лицу, исполняющему служебные обязанности. За это предлагают штрафовать от 50 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы на срок от пяти до семи лет.

Критики законопроекта выступают против его принятия. По их мнению, он может «привести к ужасающим последствиям».

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