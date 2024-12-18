Глава проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы на заседании Бишкекского горсуда обратилась к своему несовершеннолетнему сыну.

«Сынок, я тебя никогда не бросала. Я люблю тебя. Моей целью было — чтобы ты жил в процветающем и развивающемся государстве. Я тоже была маленькой. Были и голодные дни, когда шла в гости, чтобы поесть хлеба. Не хотела, чтобы страдали такие маленькие дети, как ты — будущее Кыргызстана»,

— сказала она.

Сегодня горсуд оставил в силе обвинительные приговоры в отношении четверых журналистов: шесть лет колонии для главы проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы и пять лет колонии для сотрудника «Айт айт десе» Азамата Ишенбекова. Для Актилека Капарова и Айке Бейшекеевой оставили в силе решение о трех годах пробации.

Остальных семерых фигурантов дела оправдали за отсутствием состава преступления.

видео: Клооп

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