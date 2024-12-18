Президент Садыр Жапаров на заседании парламента 18 декабря заявил, что пять-шесть депутатов голосуют против законопроектов Кабмина из-за личных нерешенных вопросов.

«Не будем обращать на них внимания. Потому что большинство депутатов поддерживает важные для будущего государства вопросы»,

— сказал он.

Жапаров поблагодарил нардепов за своевременную поддержку важных законопроектов исполнительной власти. Он отметил, что парламент больше «не торгуется за личные интересы», как было раньше.

Также, по мнению президента, Кыргызстан встал на путь устойчивого развития.

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