В Кара-Суйском районе Ошской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, избившего свою жену и ее маму палкой.

Как сообщили «Клоопу» в УВД области, мужчине вменяют статью об истязании (статья 128 УК КР). Суд отправил его под стражу на один месяц.

Об избиении 24-летней девушки вместе с ее 64-летней мамой стало известно 11 декабря. Тогда в соцсетях распространилось видео девушки со следами побоев на лице. Она рассказала, что мужчина также угрожал тем, что убьет ее родственников.

По данным милиции, инцидент произошел 29 ноября. Сначала подозреваемого не стали задерживать, а пострадавшим — просто выдали охранный ордер, запрещающий мужчине контактировать с ними. Однако 12 декабря его задержали и водворили под стражу на семь суток.

Семейное насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

Читайте исследование «Клоопа» о семейном насилии по ссылке.

👉https://bit.ly/4dDtE7b

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop