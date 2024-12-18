Президент Садыр Жапаров на заседании парламента 18 декабря объяснил, почему он отстранил Акылбека Жапарова от должности главы Кабмина и администрации президента.

По его словам, ему пришлось принять такое решение, чтобы избежать конфликта интересов. Он отметил, что в Налоговой службе наблюдается негативная ситуация из-за «махинаций» с акцизными марками.

«Как вам известно, эта отрасль была под прямым контролем Акылбека Усенбековича. Значит, незаконные действия в налоговой системе можно было предотвратить»,

— считает он.

Тем не менее президент отметил, что бывший премьер внес большой вклад в экономические достижения страны.

«Нужно сказать открыто, что эти достижения есть благодаря вкладу Акылбека Жапарова. Думаю, что нет необходимости чрезмерно политизировать [отставку]»,

— сказал Жапаров.

Парламентарии дали согласие на то, чтобы назначить 28-м премьер-министром Адылбека Касымалиева. Кандидат заявил нардепам, что готов рассмотреть, как можно упростить процедуры ККМ, ЭТТН и маркировки ГСМ. Глава государства уже подписал указ.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на пресс-конференции, что Жапаров ушел «не просто так», а потому что «была связь с чем-то».

Акылбек Жапаров возглавлял Кабмин и администрацию президента с октября 2021 года.

3 декабря Налоговая служба обязала импортеров и производителей алкогольной продукции в течение трех дней заменить акцизные марки, выпущенные в 2023 году и ранее, на новые.

Позже сотрудники ГКНБ провели обыски в районных управлениях ГНС. На допрос доставили четырех начальников управлений и рядовых сотрудников. В госкомитете сказали, что задержанные главы управлений подозреваются в сокрытии нарушений при поставках подакцизных товаров.

Камчыбек Ташиев 5 декабря сообщил, что налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН. По его словам, ущерб госбюджету составил 3,2 млрд сомов.

Позже госкомитет задержал также главу ГНС Алтынбека Абдуваипова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева. Их подозревают в причастности «к махинациям», связанным с использованием ЭТТН.