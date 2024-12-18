Президент Садыр Жапаров не будет проводить итоговую пресс-конференцию в этом году. Об этом «Клоопу» сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

По его словам, в конце года у главы государства плотный график. Однако журналисты могут задать свои вопросы на третьем Народного курултае.

«Те вопросы, которые возникают, уже снимаются на различных мероприятиях», — отметил Алагозов.

Президент третий год отказывается от итоговой пресс-конференции. В 2023 году он заявлял, что журналисты могут получить детальные ответы на вопросы на Народном курултае.

🐈 Однако на прошлых Курултаях делегаты почти не задавали острых вопросов — действующую власть в основном хвалили.

Уже в ноябре этого года Жапаров призвал «недовольных властями» журналистов самим избираться делегатами Курултая. Глава государства подчеркнул, что власть не будет вмешиваться в выборы делегатов.

«Некоторые «псевдожурналисты» и «псевдоблогеры» говорят, что нет свободы слова, что на них оказывается давление. Покажите свое уважение перед народом и задавайте власти любые вопросы. У нас нет вопросов и проблем, от которых мы бы уклонялись», — говорил президент.

Третий Народный курултай пройдет в Бишкеке 20 декабря. В нем примут участие 700 делегатов из всех регионов страны.

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