Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 19 декабря предложил пересмотреть наркополитику в Кыргызстане и легализовать легкие наркотики для совершеннолетних.

Нардеп заявил, что из-за борьбы правоохранительных органов с наркоманией в стране в разы подорожали растительные наркотики. Из-за этого, по его словам, молодежь стала употреблять дешевые синтетические наркотики, которые «легче достать».

«Человек — существо слабое. Если употреблял алкоголь и наркотики, то и будет употреблять. Но нужно определить, где меньшее зло, а где большее. Синтетические наркотики — это очень большое зло […] 19-летние девушки и парни употребляют наркотики в клубах, это очень печально»,

— считает он.

Парламентарий предложил узаконить хотя бы один вид легкого наркотика вместо того, чтобы «загонять всех в нелегальное поле». Он отметил, что это практикуется в развитых странах, так как полный запрет не показал результатов.

«Думаю, что мы к этому придем — только через посадки, длительное время и покалеченные судьбы, к сожалению. Было бы хорошо, если бы вы уже взялись за исследование этого вопроса […] А с синтетикой, полностью согласен, — бороться надо»,

— заключил он.

В парламенте обсуждался законопроект о поправках в ряд кодексов и законов, предполагающих ужесточение борьбы с сильнодействующими веществами. Речь идет о психоактивных веществах, не включенных в список наркотиков, а также о психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах.

По данным автора документа Медера Алиева, только в 2023 году в Республиканский центр психиатрии и наркологии поступило 854 обращений за медпомощью после употребления сильнодействующих лекарственных средств. Среди них 68 случаев касались подростков младше 14 лет. Он назвал «аптечную наркоманию» тревожной тенденцией.

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