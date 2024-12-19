Президент Садыр Жапаров утвердил своим указом доктрину КР «Национальный дух – мировые высоты».

В указе говорится, что кыргызстанцы нуждаются в долговременной идеологии и стратегии, пробуждающей веру в светлое будущее.

Цель документа — укрепить единство народа, усилить гражданский патриотизм и поднять национальный дух.

«Кыргызы имеют долгую и интересную историю, богатый общественно-политический опыт, глубокие духовные ценности. Однако история так распорядилась, что многое из всего этого было предано забвению в годы нашего суверенного существования»,

— говорится в документе.

Жапаров рекомендовал парламенту и Кабмину учитывать положения и принципы доктрины при разработке и принятии законопроектов.

Кроме того, Кабмину поручено разработать положения по реализации доктрины, привести все официальные документы в соответствие с ней и организовать постоянную работу по «широкой пропаганде ее принципов».

Тем временем местным органам глава государства поручил разработать, принять и реализовать региональные программы на основе новой доктрины.

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