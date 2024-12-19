Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 19 декабря приняли в третьем чтении законопроект о штрафах «за клевету и оскорбления» в СМИ и интернете.

За проголосовало 68 нардепов, тогда как против — всего четверо: Дастан Бекешев, Сеидбек Атамбаев, Эльдар Абакиров и Жанар Акаев.

В конце ноября парламентский комитет по правопорядку одобрил измененный вариант документа. Теперь за клевету и оскорбления физлиц предлагается штрафовать на 20 тысяч сомов вместо 100, а юрлиц — на 65 тысяч вместо 200.

Члены комитета также утвердили: решать, что является клеветой и оскорблением, а что — нет, будут правоохранительные органы, а не Минкульт.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. По данным авторов документа, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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