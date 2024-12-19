Мэрия Бишкека запустила новый автобусный маршрут №32 из города в Сокулукский район (село Сары-Озон).

Всего на линии будут выходить 25 автобусов с интервалом в 10-14 минут. Конечный пункт автобусов — птицефабрика «Ак-Куу».

Стоимость проезда до Сокулука составит 35 сомов, а внутри столицы — 20 сомов.

По данным мэрии, автобусы с этим маршрутом в будущем заменят на новые марки Isuzu. Там отметили, что замена произойдет после завершения таможенных процедур и их оформления.

«Временный автобусный маршрут №19 приостанавливает свою работу в связи с открытием постоянного муниципального маршрута №32 Бишкек-Сокулук»,

— добавили там.

В конце октября жители Сокулука и близлежащих городов столкнулись с серьезными проблемами из-за изменений в маршрутах общественного транспорта. Власти Бишкека решили, что теперь все жители Чуйской области должны приезжать и уезжать из города через новый автовокзал за пределами города. Новая точка, придуманная властями, удлинила путь из Бишкека до Сокулука примерно на 1,5 часа.

Журналисты «Клоопа» решили поехать из Бишкека в Сокулук в час пик, чтобы показать, как теперь выглядит этот путь. Выяснилось, что это долго и неудобно — ситуацию усложняют вечные пробки и переполненные автобусы.

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