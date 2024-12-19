Министр энергетики Таалайбек Ибраев на брифинге о планах на 2025 год заявил, что с 1 мая стоимость электроэнергии подорожает на 15-20%.

Он отметил, что из-за инфляции тарифы будут увеличиваться с каждым годом.

По словам Ибраева, если сейчас 700 кВт стоит 1 сом 11 тыйынов, то после повышения тарифа к этой сумме могут прибавиться около 20-23 тыйынов. Он отметил, что это «незначительная сумма».

«Мы покупаем те же провода, трансформаторы, масла и выключатели. Ежегодно инфляция влияет на их стоимость. Насколько идет инфляция — на этот процент и будем увеличивать […] Если не будем потихоньку повышать тариф, то какое-то время мы окажемся в темноте»,

— сказал он.

На вопрос о том, когда закончатся регулировочные мероприятия, Ибраев заявил, что свет отключают только в тех районах, где жители не соблюдают установленный лимит.

В противном случае, по словам министра, население таких районов может остаться без электроэнергии на неделю или месяц.

Ранее Таалайбек Ибраев заверял, что зимой не будет веерных отключений.

Однако недавно в Минэнерго сообщили, что в Кыргызстане 11-12 декабря зафиксировали рекордное потребление электроэнергии. В ведомстве предупредили, что будут отключать электроэнергию на один-два часа в районах, где перегружены электрические сети.

Позже президент призвал кыргызстанцев потерпеть еще три-четыре года. Он заверил, что после завершения строительства Камбар-Аты-1 проблема дефицита электроэнергии будет полностью решена.

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