На заседании парламента 19 декабря законопроект, запрещающий снимать на фото и видео милиционеров, не прошел второе чтение.

Документ поддержали всего 44 нардепа, а шестеро — выступили против.

Нардеп Бактыяр Калпаев во время обсуждения заявил, что в соцсетях распространяются видео, на которых сотрудники ГУОБДД уже говорят кыргызстанцам, что их запрещено снимать на камеру.

«Мы знаем об этом. По этому вопросу были обсуждения в комитете, вы правильно поднимаете этот вопрос […] У каждого гражданина есть право вести съемку»,

— согласился с ним автор проекта закона Суйунбек Омурзаков.

Он призвал замглавы МВД Эркекбека Аширходжаева донести до своих подчиненных то, что законопроект все еще рассматривается в парламенте.

Однако Калпаев предположил, что если сейчас милиционеры думают, что снимать их на видео запрещено, то после принятия закона возникнет путаница.

«Верните законопроект, потому что народ выступает против штрафов. С такими наказаниями мы до хорошего не дойдем. Если сам милиционер является правоохранителем, как он не сможет защитить свои права?»

— возмутился он.

Омурзаков возразил коллеге — по его словам, народ не против таких поправок, а, наоборот, поддерживает их. Он пояснил, что речь идет о случаях, когда милиционеров снимают, чтобы смонтировать материал и исказить смысл произошедшего.

По мнению авторов документа, граждане распространяют в соцсетях фото и видео с участием милиционеров «с целью дискредитации».

Так, за распространение в соцсетях «дискредитирующих» фото и видео представителей власти гражданам грозит штраф в 5 тысяч сомов или арест от пяти до семи суток.

Также инициаторы хотят дополнить статью «Хулиганство» УК КР. В нее предлагают добавить наказание за хулиганство с сопротивлением представителю власти или лицу, исполняющему служебные обязанности. За это предлагают штрафовать от 50 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы на срок от пяти до семи лет.

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