Сегодня в милицию обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что 18 декабря в селе Васильевка Аламединского района двое незнакомых мужчин, применив физическую силу, насильно посадили ее в авто.

По словам девушки, они увезли ее в неизвестном направлении, чтобы вступить в брак.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Следствие установило, что мужчины отвезли девушку в село Маевка. Они пригласили туда муллу для проведения обряда нике, но девушка отказалась. После этого ее увезли в село Беловодское и незаконно удерживали там.

Милиция установила подозреваемых — ими оказались мужчины в возрасте 30 и 35 лет. Обоих задержали и водворили в ИВС.

Назначены экспертизы, следствие продолжается.

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