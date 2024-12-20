На третьем Народном курултае 20 декабря делегат из Иссык-Кульской области Женишбек Дуйшобаев выразил беспокойство тем, что население Кыргызстана не растет в своей численности.

По мнению мужчины, в этом виновата иностранная идеология, которая «призывает супругов разводиться, а неразведенных — рожать мало детей».

«Гендерное равенство — идеология иностранного государства, пришедшая к нам 30 лет назад. Она отдаляет наших детей от ответственности строить семью. Детей с чистым, как золото, сердцем настраивают против родителей. В итоге мужчины, женщины и дети требуют прав, но забывают о своих обязанностях»,

— высказался он.

Дуйшобаев призвал решать эту проблему, «пока не стало поздно». Также он поддержал политику президента, направленную на увеличение количества многодетных семей.

«Садыр Нургожоевич, если вам по этому вопросу понадобится моя помощь — я готов. Примите меня отдельно, это же общая проблема кыргызского народа»,

— обратился он напоследок к Жапарову.

В начале курултая глава государства, что к 2030 году доля пожилых кыргызстанцев может достичь 7%. Согласно ООН, это показатель старого населения, заявил он.

По его данным, на начало 2024 года процент граждан старше 65 лет достиг 5,7% — это около 408 тысяч человек. Он добавил, что государство может считаться молодым, если доля пожилых составляет менее 4%.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призывал кыргызстанок рожать по пять-десять детей. По его мнению, семьи в Кыргызстане должны быть многодетными, так как от этого зависит безопасность государства. Он отметил, что в соседних странах население больше.

По данным Нацстаткома на 1 января 2024 года, население Кыргызстана составляло 7,1 млн человек.

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