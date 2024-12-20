Президент Садыр Жапаров на третьем Народном Курултае 20 декабря заявил, что государство предпринимает серьезные шаги для увеличения числа многодетных семей в Кыргызстане.

Он напомнил, что с 1 января женщины, проживающие в горных и отдаленных районах, начнут получать финансовые выплаты за рождение детей:

🔸за четвертого ребенка – 100 тысяч сомов;

🔸за пятого – 600 тысяч сомов;

🔸за седьмого – 1 миллион сомов;

🔸за восьмого – 1 миллион 200 тысяч сомов;

🔸за девятого – 1 миллион 500 тысяч сомов;

🔸за десятого и более – 2 миллиона сомов.

По словам Жапарова, эти меры связаны с тем, что к 2030 году доля пожилых кыргызстанцев может достичь 7%. Согласно ООН, это показатель старого населения, заявил он.

«Если численность населения не будет расти, то в будущем экономическая активность государства снизится, социальные системы будут испытывать трудности, а обеспечение безопасности страны станет серьезной проблемой»,

— сказал Жапаров.

По его данным, на начало 2024 года процент граждан старше 65 лет достиг 5,7% — это около 408 тысяч человек. Он добавил, что государство может считаться молодым, если доля пожилых составляет менее 4%.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призывал кыргызстанок рожать по пять-десять детей. По его мнению, семьи в Кыргызстане должны быть многодетными, так как от этого зависит безопасность государства. Он отметил, что в соседних странах население больше.

По данным Нацстаткома на 1 января 2024 года, население Кыргызстана составляло 7,1 млн человек.

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