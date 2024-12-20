Кабмин принял постановление «Об утверждении Положения о порядке взимания сборов на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог».

Ранее президент подписал закон «О Дорожном фонде», принятый парламентом 20 ноября. Документ вступит в силу с 1 января.

Согласно закону, теперь за каждый литр ГСМ будет взиматься 1 сом — деньги будут поступать в Дорожный фонд при Минтрансе.

В Кабмине отметили, что плательщиками сборов будут импортеры и производители бензина и дизельного топлива. Администрировать сборы будет уполномоченный орган в сфере транспорта и коммуникаций.

«Поступающие средства используются исключительно на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог»,

— подчеркнули там.

По данным инициаторов документа, сейчас для поддержания дорог в безопасном состоянии из госбюджета выделяется 2 млрд сомов в год вместо 10 млрд сомов. По их подсчетам, с такой суммой на один километр дороги выделяются всего около 100 сомов. Это «ничтожно мало» для надлежащего содержания дорог, говорят они.

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