Спикер парламента Нурланбек Шакиев заявил на третьем Народном курултае 20 декабря, что с 2025 года будут созданы Министерство науки и высшего образования, а также Минпросвещения.

Таким образом, он предложил разделить Министерство образования. По его словам, сейчас министр образования должен уследить за восемью-девятью сферами.

«Министр должен уследить за дошкольным, школьным и высшим образованием. […] Даже если мы поставим двуглавого министра, он не сможет уследить. Поэтому считаю, что ведомство нужно разделить на министерство дошкольного и школьного образования и министерство высшего образования и науки»,

— сказал он.

Шакиев отметил, что накануне переговорил с президентом по этому вопросу. Садыр Жапаров поддержал инициативу, добавил спикер.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop