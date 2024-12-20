На третьем Народном курултае 20 декабря президент Садыр Жапаров объявил, что 27 декабря начнется строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«Когда мы начали этот проект, многие не верили в него, даже насмехались, называя это сказкой. Теперь все видят, что это не сказка, а реальный проект»,

— заявил глава государства.

По словам Жапарова, дорога станет стратегическим мостом между Востоком и Западом. Он уверен, что это создаст новые возможности для торговли, туризма и промышленности.

Другим проектом, который считали легендой, он назвал Камбарату-1 ГЭС.

«Эта мечта также становится реальностью. Наша страна переходит на энергетическую независимость и самодостаточность в области энергетики»,

— отметил Жапаров.

27 июня Кыргызстан ратифицировал Соглашение о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Парламент принял документ 19 июня.

До этого стало известно, что Китай даст кредит в $2 млрд 350 млн на строительство железной дороги. Три страны создадут Совместную проектную компанию (СПК) для реализации проекта железной дороги на территории Кыргызстана. 51% доли в этой компании получит «Китайские железные дороги», а «Кыргыз темир жолу» и «Узбекистон темир йуллари» — по 24,5%.

По словам президента, после того как вложенные средства окупятся, две стороны выйдут из проекта, и 100% останется у Кыргызстана.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива.

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