Делегатка третьего Народного курултая Анаркан Айдарова сообщила президенту о том, что здание детсада в Оше используют как онкологическую больницу.

По ее словам, жителям региона не хватает онкобольниц. Из-за этого операции проходят прямо в дошкольном учреждении.

«Не зная, куда обращаться, прямо в центре города, возле мечети, здание детского сада переделали под больницу. Там проводят операции. Нам нужна онкологическая больница»,

— сказала она.

Кыргызстанка добавила, что ранее местные жители уже жаловались на нехватку больниц замглавы Кабмина Бакыту Торобаеву во время его визита в город.

Айдарова также попросила главу государства выделить 1 млрд сомов на благоустройство и развитие инфраструктуры другого города Ошской области — Кара-Суу. Она отметила, что в сентябре 2025 года городу исполнится 90 лет.

Курултай проходит сегодня в Бишкеке. В нем участвуют 698 делегатов со всех регионов страны.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop