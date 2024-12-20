Президент Садыр Жапаров на третьем Народном Курултае 20 декабря заявил, что категорически осуждает насилие в отношении женщин и детей.

По его словам, семейное насилие разрушает основу кыргызского общества.

«Это не только трагедия отдельного человека, но и серьезный вызов нашим нравственным ценностям. Применение силы к слабым — недопустимая подлость, которая никогда не может быть оправдана»,

— высказался он.

Жапаров подчеркнул, что государство должно сделать все возможное, чтобы каждая женщина и каждый ребенок чувствовали себя в безопасности. Он также отметил ответственность правоохранителей.

«Я неоднократно подчеркивал, что священная обязанность правоохранительных органов — защищать слабых. Если сотрудники силовых структур проявляют халатность или безразличие к таким фактам, то они лишатся не только своей гражданской чести, но и должности»,

— предупредил глава государства.

По его словам, он уже поручил Минтруда предложить меры по укреплению института семьи.

Семейное насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

Читайте исследование «Клоопа» о семейном насилии по ссылке.

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