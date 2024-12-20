Делегат третьего Народного курултая Асылбек Абдыкадыров предложил предоставить трибуну ряду независимых СМИ, чтобы они высказали свое мнение.

По его словам, некоторые издания «манипулируют общественным мнением», рассказывая о хороших делах государства в негативном ключе.

«Есть те, кто говорит, что на интернет-сайтах нет свободы слова. Говорят, что делегаты дежурные […] Это, к примеру, такие СМИ, как «Азаттык», «Кактус», «Политклиника». Может, стоит дать им трибуну, выделить им время и открыто узнать их мнение? Рассмотрели бы, как правильно доносить информацию до людей»,

— сказал он.

Глава нацсовета курултая Мыктыбек Абдылдаев обратился ко всем делегатам с призывом говорить открыто, если у них есть конструктивная критика.

Тем временем президент Садыр Жапаров ответил делегату, что у него нет возражений. По его словам, делегаты сами решают, кому предоставлять трибуну.

«Говорите открыто по любому вопросу. Ваши чапаны никто не снимет. Ни один волос не упадет. Свобода слова у нас есть и была. В прошлый раз я уже говорил, и в этот раз скажу: главное — не путать свободу слова со слухами, дезинформацией и дискредитацией»,

— подчеркнул он.

Жапаров отметил, что курултай собирают для того, чтобы делегаты высказывали свое мнение открыто и предоставляли факты.

Ранее президент призвал некоторые СМИ «быть осторожными» и не распространять ложную информацию.

Вместе с тем стоит отметить, что Жапаров третий год не проводит итоговую пресс-конференцию. В 2023 году он заявлял, что журналисты могут получить детальные ответы на вопросы на Народном курултае.

В 2024 году Кыргызстан занял 120-е место в рейтинге свободы прессы, который опубликовала международная организация «Репортеры без границ». Также правозащитники из Freedom House четвертый год подряд признают Кыргызстан «несвободным» государством. В Amnesty International же заявляли, что «власти КР активизировали кампанию по подавлению всех проявлений общественной критики и мирного инакомыслия».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop