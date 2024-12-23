Сотрудников Радио «Азаттык» Максата Кутманбекова и Нурлана Бейшебаева отпустили из УВД Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщили в самой редакции.

Как рассказали в «Азаттыке», их журналистов отпустили после того, как они написали объяснительное письмо.

Ранее милиция задержала сотрудников «Азаттык» возле СИЗО-1 Бишкека, где собрались родственники арестантов. Задержание произошло после того, как журналисты взяли интервью у одного из присутствовавших перед СИЗО-1. Правоохранители потребовали от журналистов предоставить видеозапись, а после отказа увезли представителей СМИ в милицию.

В ГУВД Бишкека, комментируя ситуацию напомнили, что согласно решению суда на территории Октябрьского района Бишкека действует запрет на митинги и акции протеста. По данным милиции, несмотря на это группа лиц 23 декабря «организовала несанкционированную акцию протеста возле СИЗО-1».

«В рамках предварительной проверки сотрудниками УВД Октябрьского района были доставлены участники акции, а также журналисты «Азаттык Медиа», для проведения разъяснительной беседы в целях профилактики. По завершении беседы все доставленные лица были отпущены», — рассказали в столичной милиции.

Ранее родственники заключенных колоний и СИЗО сообщили изданию 24.kg, что их близкие накануне объявили голодовку в знак протеста против назначения Чынгыза Кожошева новым главой СИН. 23 декабря родственники заключенных собрались у здания СИЗО-1.

В самой СИН сообщили «Клоопу», что акций протеста со стороны заключенных нет. Там добавили, что все учреждения работают в штатном режиме.

20 декабря ряд СМИ сообщили о том, что в камеры СИЗО-1 Бишкека, предположительно, ворвался спецназ и стал избивать задержанных. После жалоб заключенных сотрудники Института омбудсмена посетили их, однако не обнаружили «видимых следов насилия».