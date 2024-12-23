Экс-депутатка парламента и общественная деятельница Жылдызкан Жолдошева обратилась к президенту Садыру Жапарову в связи с арестами политиков, журналистов и активистов.

Жолдошева отметила дела основателя KG Group Имамидина Ташова и лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова. Оба сейчас находятся в СИЗО.

Экс-депутатка напомнила главе государства, что тот в свое время тоже сидел в заключении и однажды даже пытался покончить с собой. Теперь через это проходит и бизнесмен Ташов, который уже трижды пытался совершить самоубийство, отметила она.

«Садыр, брат, не расстраивайся, если я скажу одну правду. Если бы мы не поддерживали вас, не ходили на каждый суд и не говорили о вас снова и снова в СМИ, то вам было бы так же тяжело, как Имамидину. Это горькая правда. За Имамидином сейчас только его мать в слезах»,

— заметила Жолдошева.

Также она обеспокоена тем, что никто из представителей власти не реагирует на голодовку Султанбекова, которую тот держит уже более 32 дней. Она выразила беспокойство тем, что его здоровье в опасности.

По ее словам, она не понимает, почему Жапаров сажает невиновных политиков, журналистов и активистов, но «прощает» экс-чиновников, причинивших вред государству.

«Акылбека Жапарова, допустившего коррупцию с ущербом в более чем 30 млрд сомов, провожаете под аплодисменты, а тех, кто выражает свое мнение — лишаете свободы?»,

— спросила Жолдошева.

По ее мнению, у властей «больше нет права держать невиновных кыргызстанцев в заключении» после прощения экс-главы Кабмина Акылбека Жапарова и других.

«Понимаю, что “абсолютная власть” может любого человека, кем бы он ни был, заставить поставить себя выше Бога. Не стоит гневаться на создателя. Только бы не забывать о том, что мы — обычные люди. Если Бог пожелает, то завтра ты станешь таким же обычным человеком среди нас»,

— заключила она.

В 2010 году Жылдызкан Жолдошева стала депутаткой парламента от партии «Ата-Журт». В рядах этой партии в парламент тогда были Садыр Жапаров и нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Когда Жапарова посадили, она выходила на митинги в его поддержку и требовала его освобождения. В октябре 2020 года на парламентских выборах, результаты которых были отменены, она шла четвертым номером в списке партии «Мекенчил». Лидерами партии значились Ташиев и Жапаров.

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