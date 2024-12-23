Недавно назначенный глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов 23 декабря в парламенте предложил отменить электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН) для большинства видов товаров. Однако первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев заявил, что это личное мнение Шыкмаматова и вопрос ЭТТН еще рассматривается.

В ходе заседания парламентского комитета по бюджету и фискальной политике депутат Марлен Маматалиев поинтересовался у Шыкмаматова его планами на посту и тем, планирует ли он оставлять ЭТТН, против которых торговцы нескольких крупных рынков выходили на митинги.

На это Шыкмаматов ответил, что считает нужным оставить ЭТТН только для пяти видов налого- и бюджетообразующих товаров: нефтепродуктов, спирта, а также алкогольных, табачных и медицинских изделий.

Он добавил, что внести такие изменения не займет много времени, так как для этого нужно только выпустить постановление.

«Нам, государственным институтам, научиться бы выслушивать мнение бизнеса. Мне с самого начала не нравилось жесткое администрирование в интересах государства, поэтому у меня такая позиция», — заявил Шыкмаматов.

По его мнению, ЭТТН ввели поспешно и без должного анализа. Из-за этого предпринимателям приходится отчитываться о 13 тысячах видах товаров, «начиная с зубочисток», которые не могут быть предметом контрабанды.

При этом Шыкмаматов подчеркнул, что он пока «маленький солдат», который просто высказывает свое мнение — реализация его планов зависит от согласия Минэкономики.

Замминистра экономики Искендер Асылкулов сообщил депутатам, что ведомство поддерживает идею нового главы ГНС. По его словам, процедура должна быть простой и понятной для предпринимателей.

В свою очередь, первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев отметил, что позиция по ЭТТН — это личное мнение Шыкмаматова. Отвечая на вопрос депутатки Эльвиры Сурабалдиевой, Амангельдиев заявил, что систему ЭТТН не отменят, а упростят.

В ответ Сурабалдиева напомнила, что ГКНБ обвинил Налоговую службу в нанесении ущерба бюджету на несколько миллиардов сомов. Она также выразила удивление разными мнениями членов Кабмина по вопросу ЭТТН.

В ответ на высказывания Амангельдиева Шыкмаматов заявил, что решение о внедрении ЭТТН изначально было ошибочным и неэффективным. Он сообщил, что намерен инициировать привлечение к ответственности тех, кто допустил его реализацию без должного анализа.

«Рост экономики — не равно росту налогов. Развитие экономики — это когда и народ богатеет, и бюджет пополняется. Мучать народ и пополнять бюджет — это не экономика», — заключил он.

Оформление ЭТТН стало обязательным с начала 2023 года. Если раньше торговцам было достаточно иметь бумажную накладную, то сейчас им необходимо иметь электронную. Для ее оформления торговцам нужно открыть личный кабинет в информационной системе налоговой службы, куда необходимо вносить электронные версии сопроводительных бумаг на каждый товар.

18 декабря глава Кабмина Адылбек Касымалиев назначил Алмамбета Шыкмаматова на должность главы Налоговой службы. Прежний глава ГНС Кыдыкбек Кыдыров был пойман на сокрытии ЭТТН спустя две недели после своего назначения, сообщил ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.