Главе Кабмина Адылбеку Касымалиеву и председателю Налоговой службы Алмамбеку Шыкмаматову поручили рассмотреть возможность применения электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН) только к крупным товарам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, такое поручение дал глава государства.

«Поручено провести тщательный анализ ЭТТН и рассмотреть возможность применения этого механизма только к крупным товарам. Также президент подчеркнул целесообразность разработки фискальной политики, которая не станет дополнительным бременем для народа и не увеличит долю теневой экономики», — написал Алагозов на своей странице в Фейсбуке.

Ранее Шыкмаматов на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике предложил отменить электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН) для большинства видов товаров. По его мнению, ЭТТН ввели поспешно и без должного анализа.

Он считает, что нужно оставить ЭТТН только для пяти видов налого- и бюджетообразующих товаров: нефтепродуктов, спирта, а также алкогольных, табачных и медицинских изделий.

Однако в ходе заседания первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев заметил, что это личное мнение Шыкмаматова и вопрос ЭТТН еще рассматривается. Он заявил, что систему ЭТТН не отменят, а упростят.

Оформление ЭТТН стало обязательным с начала 2023 года. Если раньше торговцам было достаточно иметь бумажную накладную, то сейчас им необходимо иметь электронную. Для ее оформления торговцам нужно открыть личный кабинет в информационной системе налоговой службы, куда необходимо вносить электронные версии сопроводительных бумаг на каждый товар.

18 декабря глава Кабмина Адылбек Касымалиев назначил Алмамбета Шыкмаматова на должность главы Налоговой службы. Прежний глава ГНС Кыдыкбек Кыдыров был пойман на сокрытии ЭТТН спустя две недели после своего назначения, сообщил ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.