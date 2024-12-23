Президент Садыр Жапаров 23 декабря подписал указ, согласно которому многодетные матери начнут получат единовременные выплаты «Бала Береке» за рождение ребенка.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, цель указа — создать благоприятные условия для демографического роста населения, поддержки многодетных матерей и всестороннего развития детей.

Речь идет только о женщинах, проживающих в высокогорье либо в отдаленных труднодоступных зонах Кыргызстана.

При условии рождения ребенка с 1 января 2025 года, а также при достижении им одного года, матери могут получить:

🔸за четвертого ребенка – 100 тысяч сомов;

🔸за пятого – 600 тысяч сомов;

🔸за шестого – 800 тысяч сомов;

🔸за седьмого – 1 миллион сомов;

🔸за восьмого – 1 миллион 200 тысяч сомов;

🔸за девятого – 1 миллион 500 тысяч сомов;

🔸за десятого и более – 2 миллиона сомов.

Глава государства поручил не применять районный коэффициент при назначении выплаты «Бала Береке». Определять источники финансирования, порядок и условия, по которым матери смогут получать выплаты, будет Кабмин.

20 декабря на третьем Народном курултае Садыр Жапаров заявил, что к 2030 году доля пожилых кыргызстанцев может достичь 7%. Согласно ООН, это показатель старого населения, заявил он.

До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призывал кыргызстанок рожать по пять-десять детей. По его мнению, семьи в Кыргызстане должны быть многодетными, так как от этого зависит безопасность государства. Он отметил, что в соседних странах население больше.

По данным Нацстаткома на 1 января 2024 года, население Кыргызстана составляло 7,1 млн человек.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop