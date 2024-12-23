Заключенные колоний и СИЗО начали акции протеста против назначения Чынгыза Кожошева новым главой СИН. Накануне ночью они объявили голодовку, пишет 24.kg со ссылкой на их родственников.

По данным родственников, Кожошев отдал приказ спецназу избивать заключенных. Кроме того, они утверждают, что новый начальник якобы сам принимает в этом участие.

«При бывшем главе СИН Аскате Эгембердиеве мы жили спокойно, все было в рамках закона. Во время избиений он [Кожошев] говорит, что мы рабы и у нас нет прав. Он также утверждает, что омбудсмен и спецпрокуратура находятся под его контролем, и никто нам не поможет», — передали близкие заключенных.

Находящиеся в заключении утверждают, что в подвале СИЗО-1 находятся Адилет Касенов, Кадыр Досонов, Эркин Жумашов, Алмаз Доорон, Эмил Айдар и Данияр Шукуров, которые сильно избиты.

В самой СИН сообщили «Клоопу», что акций протеста со стороны заключенных нет. Там добавили, что все учреждения работают в штатном режиме.

20 декабря ряд СМИ сообщили о том, что в камеры СИЗО-1 Бишкека, предположительно, ворвался спецназ и стал избивать задержанных.

Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков также сообщил, что его сокамерников «жестоко избили». Об этом в соцсетях заявил его сопартиец Кадырбек Атамбаев.

После жалоб заключенных сотрудники Института омбудсмена посетили их, однако не обнаружили «видимых следов насилия». Это же касается сокамерников Султанбекова, в камере которых сотрудники СИЗО проводили обыск, добавил Институт.

Тем не менее, у одного из заключенных нашли синяк на лице. По данным Института, тот признался, что к нему применили физическую силу. Омбудсмен взяла жалобы арестованных под личный контроль.

18 декабря глава Кабмина Адылбек Касымалиев снял Аската Эгембердиева с должности главы Службы исполнения наказаний. Тот подал в отставку в связи с переходом на другую работу.

Как тогда сообщили «Клоопу» в СИН, ведомство возглавил подполковник внутренней службы Чынгыз Кожошев, ранее руководивший СИЗО-5 в Оше. Там отметили, что Кожошев в прошлом был рядовым сотрудником органов внутренних дел и ГКНБ.

Журналист-расследователь Болот Темиров же заявил, что Кожошев — телохранитель главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.