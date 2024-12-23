Об этом президент Садыр Жапаров объявил на третьем Народном курултае, прошедшем 20–21 декабря. По его словам, с марта 2025 года священнослужителям в мечетях будут платить заработную плату в размере 8 тысяч сомов, а к концу года — по 20 тысяч сомов.

Позже в интервью агентству «Кабар» глава государства пояснил, что на эти цели не будут направляться средства из государственного бюджета.

«Есть источники, на которые ранее ДУМК не обращал внимания. Эти источники мы хотим направить на деятельность мечетей, а точнее — на имамов. Мы, как светское государство, не вмешиваемся в религию, а религиозные деятели не вмешиваются в политику. В этой связи мы не можем выделять средства из республиканского бюджета», — пояснил он.

Однако Жапаров отметил, что государство будет оказывать поддержку ДУМК, так как они будут заниматься «наставлением на правильный путь тех, кто придерживается других течений в исламе».

По его мнению, это будет «намного эффективнее, чем если бы правоохранительные органы говорили, что те придерживаются неправильных течений, и наказывали их».

«[Молдо и имамы] будут воспитывать и наставлять на правильный путь тех, кто ушел в другие течения, будут возвращать всех в ханафитский мазхаб, и все будут подчиняться только ДУМК. Все течения, которые разбрелись, придут к порядку. Мы — один народ, но разделились на 15–20 течений. И это небезопасно», — заключил Жапаров.

В Жогорку Кенеше сейчас рассматривается законопроект, вносящий поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Законопроект предлагает ввести ряд изменений, в том числе штрафы за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, запрет на создание партий на религиозной основе, а также запрет религиозным деятелям баллотироваться в выборные органы страны, участвовать в агитации и спонсировать избирательные фонды.