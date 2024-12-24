Бишкек занял первое месте в пятерке самых загрязненных городов в мире в рейтинге World Air Quality.

По данным мониторинга, на 24 декабря качество воздуха оценивается как «опасное» — концентрация вредных микрочастиц и капелек жидкости оказалась в 61,7 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5.

В таких условиях горожанам рекомендуется избегать нагрузок и носить маски на улице, а также закрывать окна дома и включать по возможности очиститель воздуха.

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов мира. Позже в Минприроды заявили, что установленные датчики по измерению качества воздуха якобы работают неправильно и предоставляют некорректные данные. При этом сами кыргызстанцы публиковали в соцсетях фото смога в Бишкеке.

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