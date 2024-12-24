Сотрудники института Омбудсмена 23 декабря посетили СИЗО-1 Бишкека. По их данным, там с 20 декабря более 20 арестованных держат сухую голодовку.

Так, арестанты выражают протест, требуют прекратить применение силы и обеспечить беспрепятственную встречу с адвокатами.

Двое арестованных — К.Д и Д.Ш. — написали заявления омбудсменке и подтвердили свое избиение сотрудниками СИН. По их словам, их избивали дубинкой и пинали ногами. На их телах обнаружены видимые следы насилия — гематомы и отеки, говорят в организации.

«Пострадавшие — представители так называемого криминального мира. По их словам, им не оказана медицинская помощь»,— уточнили в институте Омбудсмена.

По их данным, с 21 декабря администрация СИЗО-1 изменила график посещения адвокатов обвиняемых и осужденных, по которому суббота и воскресенье являются нерабочими днями.

В институте Акыйкатчы напомнили, что по статье 46 УПК КР у обвиняемого есть право беспрепятственно общаться со своим адвокатом наедине и без ограничения количества и продолжительности времени.

Организация направила письмо в Генпрокуратуру и призвала проверить законность решения администрации СИЗО-1 по изменению графика посещения арестантов. Также в надзорный орган направили материалы по применению физической силы сотрудниками СИН.

20 декабря ряд СМИ сообщили о том, что в камеры СИЗО-1 Бишкека, предположительно, ворвался спецназ и стал избивать задержанных.

Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков также сообщил, что его сокамерников «жестоко избили».

В самой СИН говорили, что акций протеста со стороны заключенных нет. Там добавили, что все учреждения работают в штатном режиме.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop