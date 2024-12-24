Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение проект нормативно-правового акта, которым предлагается ввести правила для грузовых машин, поставляющих товары в магазины и рынки.

Муниципалитет предлагает ограничить движение грузовиков в часы пик, установить для них определенное время для поставок, а также создать спецплощадки и стоянки для выгрузки товаров.

Цель документа — уменьшить заторы и сократить негативное воздействие на дорожное покрытие. По данным авторов, сейчас улично-дорожная сеть не справляется с интенсивным транспортным потоком.

«Ежедневно на территории столицы регистрируют более 400 тысяч автомобилей. Вместе с иногородним транспортом в столицу въезжает около 200 тысяч автомобилей»,

— говорится в справке-обосновании.

Авторы добавили, что водители грузовиков часто нарушают правила стоянки и остановки на дорогах, прилегающих к торговым точкам.

«Водители, как правило, вынуждены парковать транспортные средства в местах, где это запрещено. Это создает помехи для дорожного движения и как следствие к дополнительным заторам»,

— пояснили они.

По данным мэрии, сейчас в городе расположено около 70 рынков, более 35 торговых центров, свыше 3500 торговых павильонов и более 100 аптек.

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