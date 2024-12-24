Посольство США ответило на заявление президента Садыра Жапарова о
финансировании независимых СМИ в Кыргызстане.
В диппредставительстве заявили, что независимые СМИ имеют ключевое значение для правительства, которое эффективно реагирует на запросы граждан и борется с коррупцией.
Там отметили, что США финансируют программы по фактчекингу, поддерживают кыргызоязычную журналистику и помогают расследователям, раскрывающим коррупцию.
«Посольство США гордится тем, что предоставляет финансовую помощь, которая поддерживает кыргызстанцев через партнерство с правительством и местными организациями Мы реализуем наши программы помощи в сотрудничестве с кыргызским правительством»,
— заключили там.
Ранее Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае в Бишкеке, предложил Госдепу США передавать деньги напрямую государству, а не независимым журналистам. По его словам, СМИ в последние только «распространяют ложную информацию и ищут негатив».
Глава государства заявлял, что власти готовы эффективно использовать эти деньги, повысить уровень журналистики и гарантировать обеспечение свободы слова в стране.
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