Посольство США ответило на заявление президента Садыра Жапарова о

финансировании независимых СМИ в Кыргызстане.

В диппредставительстве заявили, что независимые СМИ имеют ключевое значение для правительства, которое эффективно реагирует на запросы граждан и борется с коррупцией.

Там отметили, что США финансируют программы по фактчекингу, поддерживают кыргызоязычную журналистику и помогают расследователям, раскрывающим коррупцию.

«Посольство США гордится тем, что предоставляет финансовую помощь, которая поддерживает кыргызстанцев через партнерство с правительством и местными организациями Мы реализуем наши программы помощи в сотрудничестве с кыргызским правительством»,

— заключили там.

Ранее Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае в Бишкеке, предложил Госдепу США передавать деньги напрямую государству, а не независимым журналистам. По его словам, СМИ в последние только «распространяют ложную информацию и ищут негатив».

Глава государства заявлял, что власти готовы эффективно использовать эти деньги, повысить уровень журналистики и гарантировать обеспечение свободы слова в стране.

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