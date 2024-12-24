Первомайский райсуд Бишкека оправдал журналистку и владелицу новостного сайта «NazarNews» Гулжан Шерипбаеву.
Как сообщили «Клоопу» в суде, 23 декабря Шерипбаеву признали невиновной за отсутствием состава преступления.
Адвокат журналистки Жаныш Бараков прокомментировал Радио «Азаттык», что обвинитель требовал оштрафовать Шерипбаеву на 200 тысяч сомов.
Сотрудники ГКНБ арестовали Шерипбаеву в ноябре прошлого года после допроса.
Сначала сообщалось, что ее задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. Позже выяснилось, что в отношении Шерипбаевой возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни)».
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