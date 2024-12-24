Октябрьский райсуд Бишкека 23 декабря вынес приговор пятерым медикам — фигурантам дела о смерти трехлетней Алии Кубанычбековой в медцентре КГМА.

Так, стоматолога Айганыш Кадыркулову приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в подделке документов и незаконной лечебной деятельности.

Анестезиологу назначили шесть лет лишения свободы. Суд признал ее виновной по статьям: «Подделка документов» и «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, причинившее по неосторожности тяжкий вред».

Директора медцентра освободили в зале суда, назначив ему три года пробации вместо 5,5 лет заключения. Его признали виновным в подделке документов и злоупотреблении полномочиями служащих коммерческих и иных организаций.

Остальных двух фигурантов — мужа стоматолога и директора стоматологической клиники «Дентомакс» — суд оправдал за отсутствием состава преступления. Обоих, среди прочего, обвиняли в укрывательстве преступления.

Трехлетняя Алия Кубанычбекова умерла в медцентре КГМА в Бишкеке 18 декабря 2023 года. Родители привезли ее на лечение зубов, но девочка не проснулась после анестезии.

Минздрав создал комиссию, а милиция возбудила уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

По результатам экспертизы, смерть девочки наступила от анафилактического шока, развившегося из-за применения кетонала и анальгина.

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