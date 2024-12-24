Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова осудила задержание

двух журналистов Радио «Азаттык» возле СИЗО-1 Бишкека 23 декабря.

Она возмутилась тем, что в Октябрьском РОВД объяснили задержание журналистов запретом проводить митинги. По ее словам, само решение о запрете «никто не видел».

«Это решение вообще не должно иметь отношения к ситуации в СИЗО-1 и родственникам заключенных. [Родственники] пришли в беспокойстве за родных, хотели увидеться с ними, удостовериться, что они живы и здоровы […] Вы еще посещение больных в больнице назовите митингами»,

— написала она.

Абдирасулова подчеркнула, что никто не имеет права препятствовать работе журналистов, а также задерживать их и брать с них объяснительные письма.

«Журналисты имеют право осуществлять свою деятельность, даже если происходит конец света. Наломали дров — так наберитесь смелости и признайте нарушение»,

— призвала правозащитница.

Накануне милиция задержала сотрудников «Азаттыка» возле СИЗО-1 Бишкека, где собрались родственники арестованных. До этого журналисты взяли интервью у одного из присутствовавших. Правоохранители потребовали от журналистов предоставить видеозапись, а после отказа — увезли их в милицию. Перед тем, как их отпустили, журналисты написали объяснительные.

В ГУВД Бишкека заявили, что по решению суда на территории Октябрьского района действует запрет на митинги и акции протеста. По данным милиции, несмотря на это, группа лиц 23 декабря «организовала несанкционированную акцию протеста возле СИЗО-1».

В милиции отметили, что участников «акции» и журналистов доставили в отделение для разъяснительной беседы, после чего их отпустили.

Ранее стало известно о том, что заключенные СИЗО-1 объявили голодовку в знак протеста против назначения Чынгыза Кожошева новым главой СИН.

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