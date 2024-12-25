🔻 Все трое кыргызстанцев, находившихся на борту разбившегося самолета Embraer 190, выжили. Их госпитализировали;

🔻 Состояние здоровья 20-летнего кыргызстанца, которого установили последним, оценивается как тяжелое. Жизни остальных граждан ничего не угрожает, сообщили в МИД КР;

🔻 Посольство КР в Казахстане поддерживает связь с компетентными местными органами;

🔻 Глава МЧС КР Бообек Ажикеев заявил, что при необходимости готов направить дополнительные силы на спасательные работы;

🔻 Всего в результате крушения, по последним данным, выжили 32 пассажира из 69. Число погибших уточняется;

🔻 29 человек доставили в больницу, двое из них — дети. Им оказывают медицинскую, психологическую и другую помощь;

🔻 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание работе с пострадавшими и оказать содействие соседним странам;

🔻 По данным Кабмина РК, на месте происшествия задействовали более 430 человек и 80 единиц техники;

🔻 По данным Казаэронавигации, экипаж объявил аварийную посадку из-за столкновения со стаей птиц и потерей управления рулевым механизмом;

🔻 По информации президента Азербайджана Ильхама Алиева, самолет, следовавший по маршруту Баку — Грозный, изменил курс из-за ухудшения погодных условий и начал движение в сторону аэропорта Актау;

🔻 В Азербайджане 26 декабря объявлен Днем траура в память о жертвах авиакатастрофы.

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