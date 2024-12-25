Такое решение принял Октябрьский райсуд столицы.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, Илимбек Исраилов, будучи в нетрезвом состоянии, ударил микрофоном ведущих мероприятия и оказал сопротивление сотрудниками службы безопасности ресторана.

Вместе с тем он повредил микрофон — таким образом, причинил материальный ущерб на 48 тысяч сомов.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство , сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества».

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина ударил микрофоном ведущих мероприятия Facebook party в столице.

Позже стало известно о том, что нападавший — активист Илимбек Исраилов, организовавший больше двух лет назад митинг за закрытие «Клоопа», Радио «Азаттык» и Kaktus.media. Во время акции в 2022 году он угрожал журналистам, а также грозился сжечь офис «Азаттыка».

Он также был фигурантом дела представителей партии «Мекенчил». Весной этого года его вместе с пятерыми мужчинами обвинили в хулиганстве и незаконном лишении свободы и водворили под стражу.

Тогда президент заявил, что они — мошенники и зарабатывают на жизнь тем, что вымогают деньги. Однако 10 сентября суд освободил всех фигурантов дела — по одной статье их оправдали, а по другой — потерпевший отказался от претензий.

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