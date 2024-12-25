В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина ударил микрофоном ведущую мероприятия Facebook party в столице.

Как сообщили изданию 24.kg участники мероприятия, нападавший — активист Илимбек Исраилов, организовавший больше двух лет назад митинг за закрытие «Клоопа», Радио «Азаттык» и Kaktus.media.

Они уточнили, что сам инцидент произошел 22 декабря в ресторане «Алтын Арашан». По их словам, после произошедшего мужчину повалили на пол, а затем вовсе вывели из банкетного зала.

В милиции же сообщили, что Исраилова задержали по статье о мелком хулиганстве. До решения суда он будет находиться ИВС. Там добавили, что заявление на мужчину написал администратор заведения.

13 октября 2022 года возле офиса Радио «Азаттык» в Бишкеке прошел митинг за закрытие независимых изданий «Азаттык», «Клооп» и Kaktus.media. Во время акции Исраилов угрожал журналистам, а также грозился сжечь офис «Азаттыка».

Исраилов также был фигурантом дела представителей партии «Мекенчил». Весной этого года его вместе с пятерыми мужчинами обвинили в хулиганстве и незаконном лишении свободы и водворили под стражу.

Тогда президент заявил, что они — мошенники и зарабатывают на жизнь тем, что вымогают деньги. Однако 10 сентября суд освободил всех фигурантов дела — по одной статье их оправдали, а по другой — потерпевший отказался от претензий.

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