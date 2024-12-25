На заседании парламента 25 декабря депутат Балбак Тулобаев заявил, что Кантский цементно-шиферный завод и ТЭЦ Бишкека продолжают загрязнять воздух в столице.

Тулобаев обвинил власти в том, что они игнорируют проблему смога. Он отметил, что в бытность мэром предупреждал о том, что нельзя ввозить кара-кечинский уголь в город.

«Кантский цемзавод и ТЭЦ травят Кант, половину Чуйской области и Бишкек. Вам нужен бизнес или здоровье людей? Уже два года надоедаю с этим [вопросом]»,

— высказался он.

Парламентарий обратился к представителю президента и Кабмина Алмасбеку Абытову с призывом обратить внимание на проблему смога.

«Мы все слышим [о смоге] и болеем. Не знаю, где вы живете со своими детьми. Или в Ала-Арче, в верхних селах, живете? Если какой-нибудь госслужащий скажет, что смога нет — пусть уходит, прямо сейчас написав заявление. Мы все видим, что происходит. Нужно же прийти к какому-то решению»,

— заявил Тулобаев.

Накануне Бишкек возглавил топ рейтинга самых загрязненных городов. По данным мониторинга World Air Quality, тогда качество воздуха оценивалось как «опасное».

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов. Позже в Минприроды заявили, что установленные датчики по измерению качества воздуха якобы работают неправильно и предоставляют некорректные данные. При этом сами кыргызстанцы продолжают публиковать в соцсетях фото смога в столице.

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