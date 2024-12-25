Глава Кабмина Адылбек Касымалиев заявил на совещании с представителями ГНС о недопустимости отмены электронных товарно-транспортных накладных.

Однако Касымалиев добавил, что налоговики упростят отчетный процесс и пересмотрят список товаров, для которых обязателен ЭТТН.

Для этого создадут спецкомиссию, которая изучит результаты внедрения и упрощения ЭТТН, после чего даст свои рекомендации.

Чиновник отметил, что важно создать благоприятные условия для налогоплательщиков.

Так, Касымалиев поручил налоговикам «оперативно устранять проблемы», с которыми сталкиваются предприниматели при сдаче отчетности, включая очереди и сбои в работе электронных систем.

Помимо этого, он поручил обеспечить полную прослеживаемость бюджетообразующих товаров, повысить прозрачность налогообложения и исполнить план на 2024-2025 годы.

Ранее новый глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН для большинства видов товаров. По его словам, оставить такой документ нужно только для нефтепродуктов, спирта, а также алкогольных, табачных и медицинских изделий.

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