Депутаты на заседании парламента 25 декабря единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект о поправках в некоторые законодательные акты в сфере «противодействия коррупции».

Во время обсуждения депутатка Эльвира Сурабалдиева спросила у представителей ГКНБ, могут ли чиновники и их семьи иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

На это ей ответили, что запрет касается только самого госслужащего. Депутатка отметила, что запрет нужно вводить и в отношении членов его семьи.

Сурабалдиева призвала спецслужбу проверить членов Кабмина и их семьи на то, есть ли у них такие документы.

«Надеюсь, что ГКНБ тогда расследует, куда потенциально могут утекать деньги из нашей страны. Вам надо давным-давно уже проверить. Я думаю, что многих нужно привлечь к ответственности»,

— заявила она.

Разработчик документа — ГКНБ — предлагает полностью исключить штрафы за коррупционные статьи, а при признании вины и возмещении материального ущерба назначать наказание «не менее половины минимального срока лишения свободы».

Кроме того, ГКНБ хочет ввести для виновных «обязательный и пожизненный» запрет на занятие ими государственных и муниципальных должностей. Также им нельзя будет поступить на военную службу по контракту.

Такой же запрет коснется и близких родственников виновных — в случае, если преступление было тяжким или особо тяжким. Помимо этого, они не смогут устроиться на работу судебным исполнителем или поступить на службу в правоохранительные органы.

Ранее глава спецслужбы Камчыбек Ташиев заявил, что у коррупционеров «еще есть время совершить свои преступления» до 31 декабря и отделаться за них штрафами, после — их будут сажать.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop