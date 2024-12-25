Прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в колониях начала проверять заявления арестантов о насилии со стороны сотрудников СИН.

Сотрудники надзорного органа посетили задержанных — те сообщили им, что сотрудники спецучреждения применили к ним силу во время обысков в камерах.

Однако, по данным Генпрокуратуры, отдельные арестанты «оказывали сопротивление различными способами». По этим фактам также составили документы, добавили там.

«Во время обысков изъято в общей сложности 87 мобильных телефонов, из них 68 найдены путем обыска, а 19 телефонов заключенные передали по собственному желанию»,

— заявили в Генпрокуратуре.

Сейчас заключенным назначены судмедэкспертизы для установления у арестантов наличия телесных повреждений. По итогам проверки прокуратура даст юридическую оценку действиям сотрудников СИН.

Накануне в институте Омбудсмена сообщили, что с 20 декабря более 20 арестованных держат сухую голодовку. Двое арестованных — Данияр Шукуров и Кадырбек Досонов — написали заявления Акыйкатчы. По их словам, их избивали дубинкой и пинали ногами.

Тем временем член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев опубликовал аудиозапись с криками одного из арестантов. Он добавил, для большего унижения задержанных побрили налысо.

В самой же СИН отрицают информацию об избиениях арестантов и массовой голодовке в СИЗО-1 Бишкека.

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