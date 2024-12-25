В Службе исполнения наказаний отрицают заявления о том, что арестантов избивают в СИЗО-1 Бишкека, а также не пускают к ним адвокатов и сотрудников Наццентра по предупреждению пыток.

В службе также отрицают информацию Акыйкатчы о том, что более 20 задержанных держат сухую голодовку. По их данным, голодать продолжает только лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков.

В СИН обвинили Султанбекова в том, что тот публикует в соцсетях недостоверную информацию, которая направлена на «дезорганизацию деятельности спецучреждения, травлю и деморализацию персонала».

Там подчеркнули, что только с 20 декабря колонию посетили 289 адвокатов, сотрудники НЦПП навестили арестантов семь раз, а сотрудники института Акыйкатчы — шесть.

Накануне член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев опубликовал аудиозапись с криками одного из арестантов. Он добавил, для большего унижения задержанных побрили налысо.

Тем временем адвокатка Назгуль Суйунбаева заявила, что ее подзащитного, кримавторитета Кадыра Досонова, сильно избили и ему не оказывают медпомощь.

«Весь в гематомах, особенно задняя часть туловища, начиная с лопаток до колен. Весь отекший от избиения, лежал пластом. Ему не оказывается медицинская помощь. Эту информацию я получила именно от того, кто это все видел своими глазами»,

— рассказала она на своей Facebook-странице.

Ранее находящиеся в заключении утверждали, что Кадыр Досонов содержится в подвале СИЗО-1. Вместе с ним, по их словам, там находились Адилет Касенов, Эркин Жумашов, Алмаз Доорон, Эмил Айдар и Данияр Шукуров.

Накануне в институте Омбудсмена сообщили, что с 20 декабря более 20 арестованных держат сухую голодовку. Двое арестованных — Данияр Шукуров и Кадырбек Досонов — написали заявления Акыйкатчы. По их словам, их избивали дубинкой и пинали ногами.

20 декабря ряд СМИ сообщили о том, что в камеры СИЗО-1 Бишкека, предположительно, ворвался спецназ и стал избивать задержанных. С тех пор СИН заявляет, что информация о насилии в отношении арестантов не соответствует действительности.

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