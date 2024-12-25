Президент Садыр Жапаров подписал закон о поправках в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша»

Пресс-служба главы государства напомнила, что парламент принял этот документ 14 ноября.

Теперь суд лишен права вносить представление в парламент для того, чтобы получить согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата.

«Отныне только генпрокурор может вносить представление в Жогорку Кенеш»,

— подчеркнули в пресс-службе.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop