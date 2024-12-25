Президент Садыр Жапаров подписал закон о поправках в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша»
Пресс-служба главы государства напомнила, что парламент принял этот документ 14 ноября.
Теперь суд лишен права вносить представление в парламент для того, чтобы получить согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата.
«Отныне только генпрокурор может вносить представление в Жогорку Кенеш»,
— подчеркнули в пресс-службе.
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