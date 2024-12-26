Блогерка Батмакан Жолдубаева в прямом эфире 25 декабря заявила о том, что ее изнасиловал заключенный в ИВС Баткенского района весной 2022 года.

По словам Жолдубаевой, с самого начала сотрудники изолятора на нее всячески давили: не передавали еду и вещи от близких, отобрали часы, а ее саму посадили в камеру без рабочих водопровода и канализации.

На заявление блогерки о том, что милиция действует неправомерно, начальник ИВС заявил ей: «Что ты творишь? Тебе не хватает статей, которые есть? Ты в моих руках».

Спустя несколько дней после этого наступил банный день, и Жолдубаевой сказали пойти под душ. По ее словам, возможность помыться давали раз в неделю, поэтому она, ни о чем не подозревая, согласилась.

«Через 15 минут, как я зашла в душевую, туда вошел Нурбек Сыдыков, который убил замначальника Баткенского областного УВД, и изнасиловал меня. Когда он шел, я увидела у него в руке острый предмет. Я испугалась, что он убьет меня, и молча терпела, пока он делал сзади свои дела»,

— сказала она.

Жолдубаева заявила, что спустя две недели ее якобы вызвали к следователю. Тогда ее привели в комнату постовых, где ее ожидал уже другой раздетый заключенный. Она сбежала.

«Вернулась в камеру […] Попросила в соседней камере лезвие, дали одноразовую. Я порезала себя и вышла [из ИВС]»,

— рассказала она.

Блогерка отметила, что обращалась после этого в Генпрокуратуру, МВД и к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Однако ей до сих пор не ответили, а у виновных сотрудников изолятора «добавляются звезды» на форме, заявила Жолдубаева.

В Баткенском РОВД ответили, что по заявлению Жолдубаевой милиция начала внутреннюю проверку.

Там также напомнили, что после того, как Жолдубаева порезала руки в ИВС, рабочая группа УВД Баткенской области проверила место инцидента. Тогда они не выявили нарушений в отношении блогерки.

В марте 2022 года Жолдубаеву задержали по делу журналистки Арзыгуль Галымбетовой. Последняя скончалась в ночь на 26 марта. Накануне своей смерти Галымбетова обвиняла блогерку в том, что та навела на нее порчу, желая ее гибели.

По данным милиции, тогда Жолдубаеву в том числе обвинили в причинении смерти по неосторожности. Позже экспертиза показала, что Галымбетова скончалась от сердечной недостаточности из-за астмы.

В августе 2022 года Баткенский райсуд отпустил Жолдубаеву под домашний арест. В январе 2023-го сестра скончавшейся журналистки отказалась от претензий к Батмакан Жолдубаевой. Месяц спустя суд оправдал ее по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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